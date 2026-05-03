Сергей Разумовский

Бенфика в матче 32-го тура португальской Примейры потеряла очки в гостях в поединке против Фамаликао. Встреча завершилась результативной ничьей 2:2, а команда Жозе Моуринью доигрывала матч в меньшинстве после удаления Николаса Отаменди.

Этот результат фактически поставил точку в чемпионской гонке для лиссабонского клуба. Бенфика окончательно потеряла шансы догнать Порту в борьбе за титул, хотя остаётся одной из самых интересных команд сезона с точки зрения статистики. Несмотря на потерю чемпионских перспектив, лиссабонцы до сих пор не потерпели ни одного поражения в чемпионате. В то же время именно большое количество ничьих стало ключевой проблемой для команды — Бенфика уже 10 раз делила очки с соперниками.

Особое внимание в этом матче привлекла ситуация с украинским полузащитником Георгием Судаковым. 23-летний футболист «орлов» снова не получил игрового времени и провел весь матч на скамейке запасных. Для украинца это уже четвертый матч подряд без выхода на поле — за этот период у него 0 сыгранных минут.

При этом Жозе Моуринью в игре против Фамаликао использовал лишь три замены из пяти возможных. То есть тренерский штаб имел возможность выпустить Судакова на поле, однако в очередной раз оставил украинского хавбека вне игры. Такая ситуация лишь усиливает разговоры вокруг роли футболиста в команде и его дальнейших перспектив в лиссабонском клубе.

Судаков перешёл в Бенфику из Шахтера летом прошлого года. Украинский полузащитник перебрался в португальский клуб на правах аренды, которая предполагает обязательный выкуп в 2026 году. В текущем сезоне Георгий провел 36 матчей за Бенфику во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Ранее уже появлялась информация о том, существует ли конфликт между Судаковым и главным тренером Бенфики Жозе Моуринью. На фоне отсутствия игровой практики в последних матчах эта тема снова становится актуальной для украинского полузащитника.