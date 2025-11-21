Владелец титула WBC в полутяжелом дивизионе Дэвид Бенавидес (30-0, 24 КО) для The Ring поделился ожиданиями от поединка против британца Энтони Ярда (26-3, 24 КО).

«Это был мой самый тяжелый тренировочный лагерь из всех. Я выйду на ринг и устрою вам настоящую войну.

Я ни в коем случае не недооцениваю его и никогда никого не недооценивал. Я отношусь к Энтони с должным уважением и долгое время изучал его. Я полностью готов к этому бою и к тому, что он мне предложит.

Я давно слежу за ним и знаю, что он отличный боец. У него большое сердце и огромная сила. Мне нравится в нем то, что, с кем бы он ни бился – всегда получаются отличные бои.

А я люблю превращать свои бои в войну. Я хочу подарить фанатам те насыщенные событиями поединки, которые они хотят видеть.

Я прошел отличный лагерь и очень старательно тренировался. Этот бой оправдает все ожидания».