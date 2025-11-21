Бенавидес хочет устроить войну в бою с Ярдом
Американский нокаутер восхищается своим соперником
33 минуты назад
Владелец титула WBC в полутяжелом дивизионе Дэвид Бенавидес (30-0, 24 КО) для The Ring поделился ожиданиями от поединка против британца Энтони Ярда (26-3, 24 КО).
«Это был мой самый тяжелый тренировочный лагерь из всех. Я выйду на ринг и устрою вам настоящую войну.
Я ни в коем случае не недооцениваю его и никогда никого не недооценивал. Я отношусь к Энтони с должным уважением и долгое время изучал его. Я полностью готов к этому бою и к тому, что он мне предложит.
Я давно слежу за ним и знаю, что он отличный боец. У него большое сердце и огромная сила. Мне нравится в нем то, что, с кем бы он ни бился – всегда получаются отличные бои.
А я люблю превращать свои бои в войну. Я хочу подарить фанатам те насыщенные событиями поединки, которые они хотят видеть.
Я прошел отличный лагерь и очень старательно тренировался. Этот бой оправдает все ожидания».
Поединок состоится уже в эту субботу, 22 ноября, в саудовском Эр-Рияде.
Ранее сообщалось, что Бенавидес планирует перейти в весовую к Александру Усику.