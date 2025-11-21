Бенавидес и Ярд прошли взвешивание перед боем
Дэвид превзошел своего соперника
21 минуту назад
Дэвид Бенавидес (30-0, 24 КО) и Энтони Ярд (27-3, 24 КО) прошли официальную церемонию взвешивания перед главным поединком турнира Ring IV.
Бой за титулы чемпиона WBC и WBA World в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) состоится 22 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Во время процедуры взвешивания боксёры показали такие результаты:
Дэвид Бенавидес — 79,06 кг
Энтони Ярд — 78,87 кг
Известный тренер дал прогноз на бой Бенавидес – Ярд.