В США оценили шансы Бенавидеса на победу над Биволом и Бетербиевым.
Шилдс надеется, что Дэвид добьется желаемых поединков
около 1 часа назад
Известный американский тренер Ронни Шилдс высказался о потенциальном противостоянии чемпиона WBC Дэвида Бенавидеса (30-0, 24 KO) с Дмитрием Биволом (24-1, 12 KO) и Артуром Бетербиевым (20-1, 19 KO). Тренера цитирует vringe.com:
Я считаю, что Бенавидес обладает соответствующим стилем, чтобы победить обоих. Не из-за него бой не состоялся. Он хотел встретиться с обоими этими парнями, но они решили драться друг с другом. Дэвид захотел драться с победителем, а победитель не захотел драться с ним. Он продолжил выступать, и один из титулов (WBC) отдали ему. Ты взял его, продолжай, и надеемся, что рано или поздно эти парни согласятся и скажут: «Знаешь что? Я должен доказать, что я лучший боец в мире». И тогда им придется драться с Дэвидом Бенавидесом. Но Бенавидес отличный боец, и я понимаю, почему люди не спешат с ним драться.
Напомним, что Бенавидес хочет покорить дивизион Александра Усика.
Поделиться