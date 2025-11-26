Олег Гончар

Чемпион WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес (31-0, 25 КО) рассказал Fight Hub TV о моменте после боя с Энтони Ярдом (27-4, 24 КО).

На вопрос, что он сказал британцу во время объятий, Бенавидес ответил, что выразил слова уважения.

«Я просто сказал ему, что люблю его, что он воин и поблагодарил за бой. Не всегда должна быть вражда. На ринге — война, а после — можно обнять друг друга и быть братьями. Именно это делает бокс особенным». Давид Бенавидес

Что касается будущего Ярда, Бенавидес ответил, что все зависит от самого британца. Давид отметил, что Энтони пропустил много ударов, трижды выходил против чемпионов мира, но доказал, что у него большое сердце.

Напомним, ранее Бенавидес выиграл у Ярда техническим нокаутом в седьмом раунде.