Денис Седашов

Чемпион WBC в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (31-0, 25 КО) после победы над Энтони Ярдом (27-4, 24 КО) заявил, что стремится подняться на вершину рейтинга P4P и оставить яркий след в истории бокса. Слова приводит iFL TV.

Я хочу быть номером один в P4P. Хочу, чтобы меня упоминали рядом с Усиком. Хочу быть в тех же разговорах, что и Кроуфорд и Иноуэ. Это парни, на которых я равняюсь каждый день. Дэвид Бенавидес

Он добавил, что путь к величию — только через тяжёлую работу и победы над сильнейшими соперниками.

Бенавидес хочет завоевать титул в бывшем дивизионе Усика, не забывая о Биволе.