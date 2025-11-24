Владимир Кириченко

Владелец титула WBC в полутяжелом дивизионе американец Дэвид Бенавидес (31-0, 25 KO) для Fight Hub TV объяснил решение подняться в тяжелый вес ради боя с чемпионом WBA и WBO мексиканцем Гильберто Рамиресом (48-1, 30 KO).

«Не хочу больше терять время. Знаете, если посмотреть на боксеров того времени, боксеров прошлого, то в 28 лет они все уже достигли успеха. Оскар Де Ла Хойя, Марко Антонио Баррера – они многократные чемпионы в разных весовых категориях, в разных дивизионах. Я просто хочу следовать их примеру.

Если у меня появится возможность, почему я должен её не использовать? Понимаете, у меня не было возможности во втором среднем. Теперь у меня нет возможности в полутяжелом весе. Многие люди говорят то и это, но я больше ни на кого не жду. Я иду своим путем и, знаете, я достигну величия так или иначе».

Вам комфортно подниматься и спускаться? Если потом появится возможность биться с Биволом, вы вернетесь?

«Да, именно это я и хочу сделать. Вы понимаете, о чем я, я хочу быть двойным чемпионом. Я хочу быть чемпионом в обоих весовых категориях. Теренс Кроуфорд сейчас это делает.

Я точно вернусь в полутяжелый вес и буду биться с этими ребятами, если будет такая возможность».

Ранее сообщалось, что бой Хильберто и Бенавидеса уже согласован на 2 мая в Лас-Вегасе – Рамирес должен выиграть промежуточный бой в январе.