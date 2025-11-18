Олег Гончар

Чемпион WBC в полутяжёлом весе Давид Бенавидес (30-0, 24 КО) считает бой Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) с Джейком Полом (12-1, 7 КО) абсолютно безумным.

По словам Бенавидеса, он полностью уважает Пола за смелость, но считает поединок для него слишком опасным и прогнозирует нокаут.

Бенавидес напомнил о бое Джошуа с Нганну и отметил, что разрыв в классе огромен.

Что касается причин, почему Джошуа согласился, Бенавидес уверен, что всё решили большие деньги.

Бой состоится 19 декабря в Майами с трансляцией на Netflix.

Напомним, Тайсон Фьюри предсказал конец боя Джошуа – Пол нокаутом.