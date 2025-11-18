Ф'юрі предсказал конец боя Джошуа – Пол нокаутом
Британец уверен, что победит видеоблогер
около 3 часов назад
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри поделился прогнозом в Instagram касательно будущего поединка между Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Джейком Полом (12-1, 7 KO).
Британец считает, что бой не дойдет до финального гонга и закончится нокаутом.
Джейк Пол нокаутом.
Поединок между Джошуа и Полом состоится 19 декабря в Майами.
