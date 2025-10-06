Хосе Бенавидес-старший, отец и тренер чемпиона WBC в полутяжелом весе американца Дэвида Бенавидеса (30-0, 24 КО) для Fight Hub TV поделился мыслями о победе абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) над экс-владельцем титулов Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).

«Я буду откровенен. Это как будто вы отправляете солдат в другую страну, а они попадают в плен. Я чувствую, что организации и пояса были в плену очень долго. Знаете, это приятно видеть. Для меня это было похоже на фильм «Рокки», и ты видишь, что эти пояса теперь свободны.

Теперь у многих людей будет больше возможностей, потому что я думаю, что Теренс Кроуфорд не имеет такой власти, как Канело, чтобы делать то, что делал он. Поэтому я думаю, что постепенно у него отнимут эти пояса, или ему придется их защищать, и задача станет немного сложнее».