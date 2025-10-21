Британский боксер первого среднего дивизиона Конор Бенн (23-1, 14 KO) поделился мыслями о первом бое против обладателя титула IBO в среднем весе Криса Юбенка-младшего (35-3, 25 КО).

Цитирует Бенна boxingscene.com.

«Я знал, что причиняю ему боль, потому что он казался уязвимым. Казалось, что в любой момент я могу нанести ему решающий удар. Но я никогда не думал: «Выиграл ли я этот раунд? Сколько раундов я выиграл?» Я был настолько поглощен насилием.

Я действительно думал, что нокаутирую его. Я был так близок, и просто увлекся. Это отсутствие дисциплины. Я больше разочарован в себе за отсутствие дисциплины, чем за что-либо еще.

Они объявили, что он выиграл, он упал на пол, он в шоке. Я думал, что выиграл бой. Я чувствовал, что диктую темп, я наносил более мощные удары, более разрушительные удары, более эффектные удары. Надо отдать ему 11 и 12 раунды, но в тот момент я чувствовал, что выиграл бой.

Но с другой стороны, у него была хорошая интенсивность работы. Это не были разрушительные удары. Это были беспорядочные удары, он сделал их беспорядочными. Он хорошо использовал свой вес, но, слушайте, я бы не сказал, что это было ограбление. Результат был слишком близким, чтобы его определить. Но моя недисциплинированность отдала этот бой».