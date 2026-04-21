«Безусловно, легенда, атлет с сумасшедшей ментальностью». Туран сказал всё, что думает об Усике
Недавно украинский чемпион стал вице-президентом футбольного Полесья
около 2 часов назад
Главный тренер Шахтера Арда Туран высказался о украинском чемпионе мира по боксу Александре Усике (24-0, 15 КО) после победы своей команды над Полесьем в центральном матче 24-го тура УПЛ. Донецкий клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0, а после игры турецкий специалист оценил не только сам поединок, но и поделился мыслями об одном из самых известных украинских спортсменов современности.
Туран очень тепло отозвался об Усике, который является обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе, а также занимает должность вице-президента Полесья. Наставник Шахтера подчеркнул, что считает украинца безусловной легендой бокса. Его слова передает пресс-служба клуба.
Это, безусловно, легенда, статус которой в этой дисциплине не вызывает никаких сомнений. Он невероятный атлет с бешеной ментальностью, которую мы очень уважаем. Вместе с тем ценю, что он пришел в футбол и также делает свой вклад благодаря своему влиянию.
Ранее в Великобритании предложили Усику освободить пояса в хэвивейте.
