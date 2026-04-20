В Великобритании предложили Усику освободить пояса в тяжелом весе
Конкуренцию никто не любит
7 минут назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Британский боксер супертяжелого дивизиона Ричард Риакпоре (20-1, 16 КО) для talkSPORT поделился мыслями о дальнейших планах обладателя титулов WBC, WBA и IBF в хэвивейте украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).
«Усик может прямо сейчас сделать заявление и просто освободить все пояса. Тогда все начнут говорить: кто станет следующим чемпионом, какие бои мы хотим увидеть за эти вакантные титулы?
Я просто рад, что уже рядом с этим уровнем. Я в игре».
Бой за миллиард долларов? Усик назвал условие для третьего поединка с Фьюри
