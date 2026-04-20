Британский боксер супертяжелого дивизиона Ричард Риакпоре (20-1, 16 КО) для talkSPORT поделился мыслями о дальнейших планах обладателя титулов WBC, WBA и IBF в хэвивейте украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

«Усик может прямо сейчас сделать заявление и просто освободить все пояса. Тогда все начнут говорить: кто станет следующим чемпионом, какие бои мы хотим увидеть за эти вакантные титулы?

Я просто рад, что уже рядом с этим уровнем. Я в игре».