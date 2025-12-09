Олег Гончар

Отец и тренер чемпиона WBO в полусреднем весе Девина Хэйни (33-0, 15 KO) Билл Хэйни резко ответил на идею боя с чемпионом WBA Роландо Ромеро (17-2, 13 KO). Слова привел портал BoxingScene.

«Нам не нужен Ролли Ромеро. Девину нужен пояс вокруг талии. Если Ролли решит сбросить пояс и сбежать — Девин его не будет преследовать». Билл Хейни

Билл Хэйни сказал, что они хотят то, что есть у Ромеро, поскольку это — часть боксерского наследия, которое преследуют только чемпионы и те, кто стремится попасть на гору Рашмор бокса.

Билл отметил, что Ролли нашёл себе место, где спрятаться, и оставил пояс, пока кто-то достаточно смелый не подберёт его.

Напомним, WBA хотят сорвать чемпионский поединок Пакьяо с Роландо Ромеро.