Билл Хейни: «Нам не нужен Ромеро, нам нужен его пояс»
Отец Девина готов к любому чемпиону
около 2 часов назад
Отец и тренер чемпиона WBO в полусреднем весе Девина Хэйни (33-0, 15 KO) Билл Хэйни резко ответил на идею боя с чемпионом WBA Роландо Ромеро (17-2, 13 KO). Слова привел портал BoxingScene.
«Нам не нужен Ролли Ромеро. Девину нужен пояс вокруг талии. Если Ролли решит сбросить пояс и сбежать — Девин его не будет преследовать».
Билл Хэйни сказал, что они хотят то, что есть у Ромеро, поскольку это — часть боксерского наследия, которое преследуют только чемпионы и те, кто стремится попасть на гору Рашмор бокса.
Билл отметил, что Ролли нашёл себе место, где спрятаться, и оставил пояс, пока кто-то достаточно смелый не подберёт его.
Напомним, WBA хотят сорвать чемпионский поединок Пакьяо с Роландо Ромеро.