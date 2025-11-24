Денис Седашов

Американский боец Райан Гарсия (24-2, 20 КО) резко высказался о возможном реванше с чемпионом WBO в полусреднем весе Девином Хэйни (33-0, 15 КО), ответив на упреки по поводу их первого поединка. Слова приводит Bad Left Hook.

Гарсия жестко отверг разговоры о якобы нечестной игре с его стороны и заявил, что готов снова встретиться с Хэйни.

Я действительно хочу все это, серьезно. Я устал от их разговоров: “Если бы он не мошенничал…” — да я не мошенничал, чёрт возьми. Любой, кто изучал ситуацию, знает, что у меня не было реального преимущества, и даже Хейни это знают. Но если они хотят вступать в бой с этой иллюзией — пусть идут, потому что я снова верну их к реальности. И на этот раз я не буду с ними вежливым. Они думают, что я буду добрым — я не буду. То же самое поведение, тот же самый отпор и то же самое настроение. Я знаю тебя лучше, чем ты знаешь себя, и всё. Единственный, кто будет пытаться спасти Девина — это Билл. Райан Гарсия

