Олег Шумейко

WBA заказала Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) обязательную защиту титула от посягательств Шахрама Гиясова (17-0, 10 KO).

Однако американец был близок к поединку с Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO). Филиппинец уже даже назвал дату, в которую бой за титул должен был бы состояться – 24 января. Так что теперь есть три варианта – либо узбек согласится на отступные, либо Ромеро потеряет поединок с Пакьяо, либо же сам титул.

Напомним, что в андеркарде Пакьяо – Ромеро должен состояться бой Себастьяна Фундоры (23-1-1, 15 KO) и Кита Турмана (31-1, 23 KO).