Олег Гончар

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился ожиданиями от будущего боя между бывшим абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (31-0, 15 КО) и действующим обладателем титула WBO в полусреднем весе Брайаном Норманом (28-0, 22 КО).

По словам Арума, его команда согласилась на поединок, веря в преимущество Нормана, который, по их мнению, нокаутирует Хейни.

Арум признал мастерство Хейни, назвав его отличным бойцом, но подчеркнул преимущества Нормана.

Бой состоится 22 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, и станет ключевым для обоих боксеров в борьбе за высшие позиции в полусреднем весе.