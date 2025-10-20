Норман: «Слабость Хейни - это я»
Чемпион WBO уверен в победе 22 ноября в Эр-Рияде
около 1 часа назад
Чемпион WBO в полусреднем весе Брайан Норман (28-0, 22 КО) в комментарии Sky Sports назвал Девина Хейни (31-0, 15 КО) удобным соперником.
Поединок между ними состоится 22 ноября в Эр-Рияде.
Норман выделил сильные стороны Хейни – движение на ногах и джеб.
«Его слабость — это Брайан Норман-младший. То, что я вкладываю всю работу, встаю рано с той же интенсивностью каждый день».
Норман отметил, что после поражения от Гарсии Хейни критиковали, но он морально готов. «Я не буду судить его после одного боя».
Напомним, ранее отец Хейни пообещал, что сын будет доминировать над Норманом.