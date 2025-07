Владимир Кириченко

Легендарный американский промоутер Боб Арум уверен, что его клиент Брайан Норман-младший (28-0, 22 КО), который является чемпионом WBO в полусреднем весе, одержит победу нокаутом в поединке против бывшего абсолютного чемпиона Девина Хейни (31-0, 15 КО).

Цитирует Арума Boxing247.

«Именно поэтому мы и согласились на бой, потому что считаем, что Норман нокаутирует Хейни. Девин – очень хороший боксер, но мы верим, что Брайан – еще лучше. Все решится на ринге в ноябре, но мы уверены в своих шансах. Хейни – отличный боец, поэтому бой будет интересным».

Напомним, поединок между Хейни и Норманом состоится 22 ноября в рамках вечера бокса The Ring IV «Night of the Champions» в саудовском Эр-Рияде.

Главным его событием станет поединок за титул WBC в полутяжелом весе между чемпионом Давидом Бенавидесом (30-0, 24 КО) и Энтони Ярдом (26-3, 24 КО).