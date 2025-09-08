Адамс: «Я понимал, что рано или поздно Богачук захочет реванша»
Американец уверен, что сможет во второй раз победить украинца
около 2 часов назад
Американский боксер Брендон Адамс (25-4, 16 КО) знал, что когда-нибудь настанет момент для повторного боя с украинцем Сергеем Богачуком (26–2, 24 КО). И это время настало: в субботу спортсмены сойдутся в поединке в рамках андеркарда главного вечера Канело Альварес – Теренс Кроуфорд на стадионе Allegiant в Лас-Вегасе. Слова приводит BoxingScene.
Я понимал, что рано или поздно боец в Сергее захочет реванша. Я только не знал, когда именно это произойдет.
Перед реваншем американец настроен доказать свой уровень:
Я хочу показать, что под ярким светом я способен на большее, чем демонстрировал раньше. На самом деле я даже не знаю, насколько хорош на самом деле.
В марте 2021 года Адамс победил Богачука техническим нокаутом в восьмом раунде. Тогда он нанёс украинцу первое поражение в карьере и стал единственным, кто сумел его остановить.
Напомним, поединок между Богачуком и Адамсом состоится 13 сентября и возглавит прелим-кард вечера бокса Канело – Кроуфорд.
Богачук: «Для меня моя весовая категория — лучшая».