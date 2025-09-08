Денис Седашов

Американский боксер Брендон Адамс (25-4, 16 КО) знал, что когда-нибудь настанет момент для повторного боя с украинцем Сергеем Богачуком (26–2, 24 КО). И это время настало: в субботу спортсмены сойдутся в поединке в рамках андеркарда главного вечера Канело Альварес – Теренс Кроуфорд на стадионе Allegiant в Лас-Вегасе. Слова приводит BoxingScene.

Я понимал, что рано или поздно боец в Сергее захочет реванша. Я только не знал, когда именно это произойдет. Брендон Адамс

Перед реваншем американец настроен доказать свой уровень:

Я хочу показать, что под ярким светом я способен на большее, чем демонстрировал раньше. На самом деле я даже не знаю, насколько хорош на самом деле. Брендон Адамс

В марте 2021 года Адамс победил Богачука техническим нокаутом в восьмом раунде. Тогда он нанёс украинцу первое поражение в карьере и стал единственным, кто сумел его остановить.

Напомним, поединок между Богачуком и Адамсом состоится 13 сентября и возглавит прелим-кард вечера бокса Канело – Кроуфорд.

Богачук: «Для меня моя весовая категория — лучшая».