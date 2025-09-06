Обидчик Богачука сделал прогноз на бой Кроуфорд – Альварес
Американец назвал главное отличие между звездами бокса
около 1 часа назад
Временный чемпион WBC в первом среднем дивизионе американец Вирджил Ортис (23-0, 21 КО) высказал свое мнение о поединке абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО) и обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).
Цитирует Ортиса boxingnews24.com.
«Я думаю, Теренс слишком мал. Набирать этот вес и действительно принадлежать к этой весовой категории — это две разные вещи.
Я бы понял, если бы он дрался с кем-то меньшего калибра, но мы говорим о Канело. Этот парень хорош. Думаю, это будет чистая победа. Кроуфорда бьют, он получает удары, как и все остальные. Иногда его бьют очень чисто.
Если вас бьет Канело, это действительно плохо, кем бы вы ни были. Канело быстрый. Он не медленный панчер. Он застанет вас врасплох».
Бой между Кроуфордом и Канело состоится 13 сентября на шоу в Лас-Вегасе.
