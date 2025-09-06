Временный чемпион WBC в первом среднем дивизионе американец Вирджил Ортис (23-0, 21 КО) высказал свое мнение о поединке абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО) и обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Цитирует Ортиса boxingnews24.com.

«Я думаю, Теренс слишком мал. Набирать этот вес и действительно принадлежать к этой весовой категории — это две разные вещи.

Я бы понял, если бы он дрался с кем-то меньшего калибра, но мы говорим о Канело. Этот парень хорош. Думаю, это будет чистая победа. Кроуфорда бьют, он получает удары, как и все остальные. Иногда его бьют очень чисто.

Если вас бьет Канело, это действительно плохо, кем бы вы ни были. Канело быстрый. Он не медленный панчер. Он застанет вас врасплох».