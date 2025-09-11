Украинский боксер первой средней весовой категории Сергей Богачук (26-2, 24 КО) поделился мыслями о реванше против американца Брендона Адамса (25-4, 16 КО), передает The Ring.

«Я учел все ошибки прошлого. Тогда мне не хватало опыта, я не понимал, как правильно работать с решениями судей. Усталость подталкивала меня искать нокаут. Сейчас я другой — более зрелый, с большими знаниями и навыками, поэтому в реванше выйду сильнее.

Поражением это не считаю — для меня это был важный урок. Я слишком полагался на прочность подбородка и постоянное давление, тогда как Адамс притворялся уставшим и дождался момента для точного удара. Это была моя ошибка — слишком гнаться за нокаутом. В следующем бою, если он снизит темп, я обязательно воспользуюсь шансом и постараюсь завершить все досрочно».