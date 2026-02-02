Олег Гончар

Украинский боксер Сергей Богачук и его соперник Раджаб Бутаев получили бонус Fight of the Night по итогам боксерского шоу Zuffa Boxing 02. Об этом сообщили организаторы турнира после завершения вечера.

Поединок Богачука и Бутаева был признан лучшим боем карда благодаря высокому темпу, конкурентному развитию и зрелищности противостояния на протяжении всей дистанции.

Кроме этого, награды Performance of the Night получили боксеры Габриэль Флорес и Райо Валленсуэла, которые завершили свои поединки яркими выступлениями.

Напомним, Богачук победил раздельным решением судей.