Богачук и Бутаев получили бонус "Бой вечера
Украинец и россиянин отмечены за лучший бой вечера
около 2 часов назад
Украинский боксер Сергей Богачук и его соперник Раджаб Бутаев получили бонус Fight of the Night по итогам боксерского шоу Zuffa Boxing 02. Об этом сообщили организаторы турнира после завершения вечера.
Поединок Богачука и Бутаева был признан лучшим боем карда благодаря высокому темпу, конкурентному развитию и зрелищности противостояния на протяжении всей дистанции.
Кроме этого, награды Performance of the Night получили боксеры Габриэль Флорес и Райо Валленсуэла, которые завершили свои поединки яркими выступлениями.
Напомним, Богачук победил раздельным решением судей.
Поделиться