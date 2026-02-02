Богачук о победе над россиянином: «Для него это был поединок, для меня – война»
Этот триумф Сергей посвятил украинскому народу
около 3 часов назад
Сергей Богачук / Фото - Yahoo
Украинский боксер первого среднего дивизиона Сергей Богачук (27-3, 24 KO) прокомментировал победу над россиянином Раджабом Бутаевым (16-2, 12 KO) в андеркарде шоу Zuffa Boxing 02 в Meta Apex Center в Лас-Вегасе.
Цитирует Богачука The Ring.
«Я хочу сказать «спасибо» своей поддержке, моим побратимам из Украины. Я чувствую вашу поддержку, спасибо. Слава Украине!
Знаете, в чем разница? Для него это был поединок, для меня – война. Каждый раунд был войной. Я хотел победить, я обязан был победить ради своего народа. Я не мог проиграть».
Напомним, бой длился все отведенные 10 раундов и завершился победой Богачука раздельным решением судей: 96-94, 96-94, 94-96.
Поделиться