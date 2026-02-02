Богачук в тяжелом бою победил известного россиянина
Поединок прошел всю дистанцию
около 2 часов назад
Сергей Богачук / Фото - Tapology
Украинский боксер первого среднего дивизиона Сергей Богачук (27-3, 24 KO) и россиянин Раджаб Бутаев (16-2, 12 KO) провели поединок в рамках шоу Zuffa Boxing 2.
Бой длился все отведенные 10 раундов и завершился победой Богачука раздельным решением судей: 96:94, 96:94, 94:96.
Напомним, в рамках этого шоу украинец Александр Гвоздик нокаутом проиграл сербу Радивое Калайджичу.
