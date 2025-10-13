Временный чемпион WBA в первом среднем весе Джарон Эннис (35-0, 31 КО) после победы над Уисмой Лимой (14-2, 10 КО) хочет провести бой против временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем дивизионе Верджила Ортиса (23-0, 21 КО).

Цитирует Энниса BoxingScene.

«Он будет следующим. Я знаю, что у Вирджила есть его бой. И если он не выиграет, я буду драться с победителем.

Если я не получу Вирджила Ортиса следующим, я слышал, что младший Чарло (Джермелл) вызвал меня на бой, он может получить его следующим. Фундора тоже. Как его зовут, Бахарак? (Бахрам Муртазалиев) — он тоже может получить бой.

О. Ксандер (Заяс), он может получить его. Я гонюсь за поясом. Это моя весовая категория — первый средний вес принадлежит мне. Я в турне».