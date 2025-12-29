Богачук может сразиться с россиянином Бутаевым
Бой на стадии согласования
около 1 часа назад
Сергей Богачук
Украинский боксер первой средней весовой категории Сергей Богачук (26-3, 24 КО) может встретиться с россиянином Раджабом Бутаевым (16-1, 12 КО). Об этом сообщает Brunch Boxing.
В настоящее время поединок находится на стадии окончательного согласования и может состояться на первом вечере бокса от Zuffa Boxing Дэйны Уайта. Шоу пройдет 23 января 2026 года.
Богачук в сентябре уступил американцу Брендону Адамсу единогласным решением судей.
