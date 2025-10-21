Американский боксер первого среднего дивизиона Эриксон Лубин (27-2, 19 КО) для The Ring поделился мыслями о поединке против временного чемпиона WBC Верджила Ортиса (23-0, 21 КО).

«Я знаю, что Ортис выйдет в своей лучшей форме, но я считаю, что я – его самый сильный соперник. Чувствую, что я – лучший боец, с которым он когда-либо встречался.

Я знаю, что иду к нему домой, но чувствую, что именно здесь, в этом бою, я смогу завоевать всю свою славу. Все, через что я прошел – все трудные поединки, все отборочные бои за титул – все это ведет к этому моменту.

Не поймите меня неправильно. Он дрался с Мадримовым и Богачуком – это два уважаемых соперника, но они не лучшие в весовой категории. Богачук, хоть и не был чемпионом, всегда идет вперед и показывает бой. Но тот бой был спорным – некоторые считают, что победа Ортиса не была однозначной.

А вот против Мадримова, по моему мнению, Ортис выглядел хорошо. Хотя Мадримов немного неопытен. Хоть он и выходил на ринг с Кроуфордом, тот бой был скорее соревнованием в сдержанности – шахматная партия, в которой они весь бой только изучали друг друга, пока Кроуфорд не перехватил инициативу в конце.

Ортис пошел сразу в атаку, не проявлял большого уважения к Мадримову. Он молод, хочет всем что-то доказать. Помните, еще до этого говорили, что он может биться с Кроуфордом и подобными парнями».