Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли на своем YouTube-канале поделился прогнозом на возможный бой временного обладателя титула WBA в первом среднем весе Джарона Энниса (35-0, 31 КО) против временного чемпиона мира по версии WBC в этом дивизионе Вирджила Ортиса (23-0, 21 КО).

«Ортис не сможет победить Энниса. Обещаю вам. Ортис не одолеет Энниса, когда вы наконец меня послушаете? Я подкреплю свои слова деньгами. Давай, Вирджиле, сначала разберись с Лубином, сделай свое дело как следует – да, следующий бой будет против Энниса».

В последнем поединке Эннис победил Уисму Лиму техническим нокаутом в 1-м раунде. Ортис проведет бой против Эриксона Лубина 8 ноября в Техасе.

