Владимир Кириченко

Украинский боксер первой средней весовой категории Сергей Богачук (26-2, 24 КО) для YouTube-канала Best Womens Boxing Show PERIOD прокомментировал свой реванш против американца Брендона Адамса (25-4, 16 КО).

«Знаете, я очень взволнован. Я очень счастлив. Буду боксировать в этом событии. Это большое мероприятие. Это очень приятно. Мне это нравится.

Четыре года назад я сделал большую ошибку, и теперь мне нужно это исправить».

Вы пересматривали первый бой, чтобы изучить, что вам нужно делать?

«Я знаю, что мне нужно делать, потому что сейчас я другой боксер, я умнее, у меня больше опыта. Это другой бой. Я знаю, что я умнее, сильнее, другой».

Брендон сказал в интервью, что когда вы встретитесь на ринге, вы будете биться точно так же. Что вы можете сказать по этому поводу?

«Если он думает, что я тот же, кем был, – это большая ошибка. Он тоже изменился – стал старше. Я уже говорил об этом. Он старше, он уже не тот. Я теперь лучше».

Напомним, поединок между Богачуком и Адамсом состоится 13 сентября и возглавит прелим-кард вечера бокса Канело – Кроуфорд.