«Больше никогда не будет такого человека». Рой Джонс назвал величайшего боксера в истории
Легендарный американец отметил Мухаммеда Али
21 минуту назад
Фото: Instagra
Рой Джонс-младший рассказал, кого считает величайшим представителем бокса в истории этого вида спорта. Слова американца приводит vringe.com:
Мухаммед Али.
Ты в глазах многих людей величайший за все времена.
Честно говоря, я думаю, я сделал на ринге то, что должен был. Но Али делал вещи не только внутри ринга, но и за его пределами. Больше никогда не будет такой личности.
Джонс ранее ответил, как победить Александра Усика.