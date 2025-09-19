Борис ван дер Ворст решил покинуть пост президента World Boxing
Неожиданное решение от известного функционера
25 минут назад
Президент World Boxing Борис ван дер Ворст не будет баллотироваться на второй срок на предстоящих выборах в ноябре 2025 года.
О своем решении ван дер Ворст сообщил в личном письме президентам всех национальных федераций-членов World Boxing. Цитирует пресс-служба организации.
«Я обращаюсь к вам лично, чтобы подтвердить: после долгих и тщательных размышлений я принял решение не баллотироваться на переизбрание президентом World Boxing и не буду выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах во время третьего ежегодного Конгресса World Boxing в ноябре 2025 года.
Достижение нашей главной цели – сохранение бокса в центре Олимпийского движения – является источником огромной гордости и осуществлением мечты. Это стало возможным только благодаря поддержке и тесному сотрудничеству многих коллег со всех континентов. Многие из вас будут читать это письмо, и я искренне благодарен каждому.
Моё время на посту президента было насыщенным и вдохновляющим, но в то же время и изнурительным. После лет постоянных путешествий по миру и ежедневных вызовов, связанных со строительством World Boxing с нуля в соответствии с требованиями МОК и других заинтересованных сторон, я пришел к выводу, что не готов взять на себя обязательства на ещё один срок.
World Boxing уже укрепился и получил признание, и настало время для нового руководства, которое будет вести организацию к Дакару-2026 и Лос-Анджелесу-2028».
Напомним, Ван дер Ворст стал президентом World Boxing в ноябре 2023 года. Организация была основана в апреле 2023-го.
