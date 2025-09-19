Владимир Кириченко

Президент World Boxing Борис ван дер Ворст не будет баллотироваться на второй срок на предстоящих выборах в ноябре 2025 года.

О своем решении ван дер Ворст сообщил в личном письме президентам всех национальных федераций-членов World Boxing. Цитирует пресс-служба организации.

«Я обращаюсь к вам лично, чтобы подтвердить: после долгих и тщательных размышлений я принял решение не баллотироваться на переизбрание президентом World Boxing и не буду выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах во время третьего ежегодного Конгресса World Boxing в ноябре 2025 года. Достижение нашей главной цели – сохранение бокса в центре Олимпийского движения – является источником огромной гордости и осуществлением мечты. Это стало возможным только благодаря поддержке и тесному сотрудничеству многих коллег со всех континентов. Многие из вас будут читать это письмо, и я искренне благодарен каждому. Моё время на посту президента было насыщенным и вдохновляющим, но в то же время и изнурительным. После лет постоянных путешествий по миру и ежедневных вызовов, связанных со строительством World Boxing с нуля в соответствии с требованиями МОК и других заинтересованных сторон, я пришел к выводу, что не готов взять на себя обязательства на ещё один срок. World Boxing уже укрепился и получил признание, и настало время для нового руководства, которое будет вести организацию к Дакару-2026 и Лос-Анджелесу-2028».

Напомним, Ван дер Ворст стал президентом World Boxing в ноябре 2023 года. Организация была основана в апреле 2023-го.

Ранее президент World Boxing провел выставочный бой с олимпийским чемпионом.