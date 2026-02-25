Олег Гончар

Промоутерские торги за право организовать поединок в полутяжёлом весе между чемпионом IBF Дмитрием Биволом (24-1, 12 KO) обязательным претендентом Михаэлем Айфертом (13-1, 5 KO) перенесли на вторник. Сначала слушания планировалось провести в пятницу, однако IBF решила изменить дату, передаёт портал BoxingScene.com.

До момента начала торгов стороны ещё могут заключить соглашение напрямую. Ранее им предоставили две отсрочки, но договорённости достичь не удалось. Поединок уже дважды официально назначали как обязательную защиту.

Бивол стал абсолютным чемпионом в феврале 2025 года после победы над Артуром Бетербиевым, однако затем оставил титул WBC и перенёс операцию на спине из-за грыжи диска. Теперь он должен выполнить обязательства перед IBF. Айферт ожидает на шанс с 2023 года после победы над Жаном Паскалем и с тех пор провёл лишь один бой.