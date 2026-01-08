Владимир Кириченко

Владетель титулов по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом дивизионе россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 KO) близок к возвращению на ринг.

Как сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов изданию BoxingScene, россиянин проведет следующий бой в марте или апреле, а его соперником станет обязательный претендент на титул IBF Михаэль Айферт (13-1, 5 KO).

По словам Корнилова, вскоре Бивол, который восстанавливается после операции на спине в августе, начнет тренировки в Кыргызстане.

Бивол в последний раз дрался в феврале прошлого года, когда победил решением большинства судей в реванше с Артуром Бетербиевым и стал абсолютным чемпионом мира. Правда, позже Биволу пришлось освободить пояс WBC, который перешел к Дэвиду Бенавидесу.

Айферт последний бой провел в августе 2024 года, когда досрочно победил Карлоса Эдуардо Хименеса.

Ранее сообщалось, что Бетербиев и Бенавидес дали согласие на бой.