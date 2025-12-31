Владимир Кириченко

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом дивизионе Дмитрий Бивол (24-1, 12 KO) собирается провести следующий бой весной 2026 года.

Как сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов сайту The Ring, возвращение Бивола на ринг ожидается в марте или апреле.

Издание пишет, что одним из потенциальных соперников Бивола является обязательный претендент по версии IBF Михаэль Айферт. Для действующего чемпиона это будет первый бой после операции на спине, которую он перенёс в августе.

Напомним, что последний поединок Бивол провёл в феврале, когда победил Бетербиева в реванше решением большинства судей.

Ранее сообщалось, что Артур Бетербиев и Дэвид Бенавидес дали согласие на бой.