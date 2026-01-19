Денис Седашов

Действующий чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (30-0, 24 KO) уверен, что способен досрочно победить обладателя титулов WBO, WBA и IBF в этом же дивизионе Дмитрия Бивола (24-1, 12 KO).

Американец отметил, что хорошо знает сильные и слабые стороны потенциального соперника. Слова приводит Fight Hub TV.

Я много спарринговал с Дмитрием Биволом. Так что я знаю, что происходило на этих спаррингах. Я мог бы его победить. Я мог бы его нокаутировать. Дэвид Бенавидес

Стало известно имя следующего соперника Бивола – это не Бетербиев.