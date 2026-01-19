«Я мог бы его нокаутировать»: Бенавидес — о Биволе
Американский боксер уверен, что имеет все шансы победить чемпиона WBO, WBA и IBF
37 минут назад
Действующий чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (30-0, 24 KO) уверен, что способен досрочно победить обладателя титулов WBO, WBA и IBF в этом же дивизионе Дмитрия Бивола (24-1, 12 KO).
Американец отметил, что хорошо знает сильные и слабые стороны потенциального соперника. Слова приводит Fight Hub TV.
Я много спарринговал с Дмитрием Биволом. Так что я знаю, что происходило на этих спаррингах.
Я мог бы его победить. Я мог бы его нокаутировать.
Стало известно имя следующего соперника Бивола – это не Бетербиев.