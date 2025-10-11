Денис Седашов

Выставочный поединок между видеоблогером и боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО) и чемпионом мира WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 КО) будет иметь уникальную особенность — один из судей будет искусственным интеллектом. Сообщает MMA Fighting.

Как подтвердила Атлетическая комиссия Флориды, бой официально будет иметь статус выставочного. Его результат не повлияет на профессиональные рекорды спортсменов, однако поединок будут оценивать три судьи — двое реальных и один на основе ИИ.

Несмотря на неофициальный статус, в бою возможны нокаут или технический нокаут — в таком случае поединок будет остановлен, как и в профессиональных боях.

Напомним, что бой Дэвис – Джейк Пол состоится 14 ноября в Майами, США.

