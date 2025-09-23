Владимир Кириченко

Популярный видеоблогер и боксер крузервейта Джейк Пол (12-1, 7 КО) и чемпион WBA в легком дивизионе Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) провели первую битву взглядов.

Бой состоится 14 ноября в Майами. Поединок вживую будет транслировать Netflix.

В последний раз Джервонта выходил на ринг 1 марта 2025 года, когда провел ничейный бой против Ламонта Роуча. Дэвис в 9-м раунде встал на колено, но это не засчитали как нокдаун.

Пол в июле победил Хулио Сесара Чавеса-младшего единогласным решением судей.

Ранее стало известно, что поединок Джейк Пол – Джервонта не будет профессиональным.