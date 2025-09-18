Олег Гончар

Промоутерская компания Most Valuable Promotions (MVP) объявила о переносе боя между видеоблогером и боксером тяжелого веса Джейком Полом (12-1, 7 КО) и чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 КО), сообщает USA Today.

Поединок, запланированный на 14 ноября, состоится в «Касея-центр» в Майами, а не в Атланте, как планировалось ранее.

Причина переноса — отказ Комиссии по атлетике и развлечениям штата Джорджия разрешить бой из-за значительной разницы в весе: Пол выступает в крузервейте (до 90 кг), а Дэвис — в легком весе (до 61 кг). В Майами комиссия оказалась более лояльной к таким поединкам.