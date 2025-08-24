Промоутер Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) Эдди Хирн высказался о потенциальном поединке подопечного с Джейком Полом. Слова функционера приводит vringe.com:

Я ненавижу выставочные бои. Если хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьёз, — дерись по правилам Куинсберри. И реальность такова: бой Пола с Дэвисом — это не бокс. Это шоу, развлечение, и я это понимаю. Я не могу сидеть здесь и говорить: «Это отвратительно». Это просто развлечение, но не бокс, и нужно чётко разделять одно и другое. Настоящий бой по правилам Куинсберри — это настоящий бокс. А они просто шоу-формат, цирк.

Единственное, что мы сказали менеджеру Джейка и его команде: «Если хотите реального боя, значит будут реальные правила». Я бы никогда не выпустил AJ в 14-унциевых перчатках на 2-минутные раунды или другую х**ню. Только настоящий бой.

Я сказал (менеджеру Пола) Накисе: «Хотите драться — драться будем по-настоящему. Никаких других перчаток или урезанных раундов». Потому что Джейк Пол против Джервонты Дэвиса — это не бокс. У AJ и Пола хотя бы была бы разница крузера против тяжеловеса. А сейчас у вас крузер против легковеса.