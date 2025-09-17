Олег Гончар

Компания Most Valuable Promotions (MVP) отозвала запрос на разрешение для боя Джейка Пола против Джервонты Дэвиса, запланированного на 14 ноября в Атланте, сообщает USA Today.

Глава Комиссии по вопросам атлетики и развлечений штата Джорджия (GAEC) Рик Томпсон отметил, что промоутеры рекламировали событие без должного права, вероятно, из-за чрезмерной разницы в весе между бойцами.

По словам Томпсона, MVP оценила ситуацию и признала, что разница в весе между Дэвисом (легкий вес, до 61 кг) и Полом (крузервейт, до 90 кг) была слишком большой. Комиссия должна была 18 сентября рассмотреть изменение ограничений на вес, но для утверждения была нужна поддержка трех из пяти комиссаров, тогда как Томпсон выступал против.

Роберт Синнерс из Офиса секретаря штата заявил, что событие не состоится. Однако билеты все еще продавались онлайн, а бой оставался в календаре State Farm Arena. Пресс-конференцию перенесли с 18 сентября в Атланте на 22 сентября в Нью-Йорке.

Томпсон выразил заинтересованность в проведении андеркарда в Джорджии, подчеркнув, что зрители хотели бы увидеть эти поединки. Бой должен был транслироваться на Netflix, но его судьба остается неопределенной.