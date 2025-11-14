Олег Гончар

Бывший чемпион в тяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) встретится с Джейком Полом (12-1, 7 КО). На данный момент контракты уже подписаны.

Бой состоится 19 декабря в Майами, будет иметь профессиональный статус и транслироваться на Netflix, сообщил инсайдер Майк Коппинджер.

На вопрос о шансах срыва Коппинджер ответил, что сделка уже заключена.

Для 36-летнего Джошуа это возвращение после поражения нокаутом от Даниэля Дюбуа в сентябре 2024-го. Пол в последнем бою победил Чавеса-младшего.

Напомним, ранее промоутер Джошуа рассказал, будет ли Джошуа готовиться в лагере Усика.