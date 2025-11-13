Чісора о бое Джошуа с Джейком Полом: «Это будет хуже, чем то, что AJ сделал с Нганну»
Дерек не видит другого исхода, кроме как досрочной победы Энтони
около 5 часов назад
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (36-13, 23 KO) поделился ожиданиями от потенциального поединка Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Джейка Пола. Бойца цитирует vringe.com:
Это крутая тема, чтобы наконец-то всех нас заткнуть. Больше никакой чепухи про Джейка. Только вот ЭйДжей нокаутирует парня. Что-то вроде того, что сделал Джошуа с Нганну? Да нет же! Это будет еще хуже! Еще хуже! Один раунд. Если бой продлится больше 3 раундов, тогда может случиться что угодно. Ну, если Джошуа выйдет на ринг, чтобы показать свои навыки... Но этого не будет. Он выйдет на ринг и погасит свет парню! Именно это мы хотим увидеть. Мы все включим трансляцию, чтобы это увидеть.
Напомним, что бой Джошуа – Джейк Пол может состояться в конце 2025 года.
