Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) для Sky Sports высказался о возможном переезде своего бойца в тренировочный лагерь Александра Усика (24-0, 15 KO).

«Джошуа просто хочет постоянно совершенствоваться и учиться. За много лет я понял, что в таких ситуациях он сам сделает анонс и объявит свое решение. Он всегда интересовался: «А как это выглядит?»

Джошуа тренировался у Роберта Гарсии, а потом немного поработал с ним. Он тренировался с Дерриком Джеймсом и ненадолго пошел к нему. Он тренировался и с другими людьми, но не пошел к ним.

Я знаю, как рассуждает Эй Джей. Вероятно, он смотрит на выступления Усика и думает: «Я хочу поехать туда и все проверить», а не: «Я поеду туда и присоединюсь к ним». С тех пор как Джошуа там побывал, я не говорил с ним. Но скоро он примет решение».