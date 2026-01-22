Владимир Кириченко

Шелли Финкель, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО), подтвердил планы по проведению боя своего клиента с британцем Дереком Чисорой (36-13, 23 КО).

Цитирует Финкеля Sky Sports.

«Мы ведем переговоры, и они близки к завершению».

В компании Queensberry Promotions, которая занимается продвижением Чисоры, отказались от комментариев.

Сообщалось, что бой Чисоры и Уайлдера запланирован на апрель 2026 года и состоится в Великобритании.

Поединок Уайлдера против Александра Усика тоже остается в планах, а ориентировочные сроки его проведения – конец июля – начало августа.

Ранее стало известно, что не существует ни одного контракта по потенциальному бою Усик – Уайлдер.