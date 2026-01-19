Источник: Не существует никакого контракта относительно потенциального боя Усик – Уайлдер
Любые разговоры остаются спекуляциями
14 минут назад
Поединок обладателя титулов WBC, WBA и IBF в тяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) с бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО) остается спекуляциями. Об этом сообщает Boxing King Media.
«Источники, близкие к команде Усика, заявляют, что не существует ни одного контракта или соглашения относительно потенциального боя с Деонтеем Уайлдером, который может состояться 11 июля в Сан-Франциско при поддержке iVB.
Хотя предварительные переговоры состоялись, инсайдеры подчеркивают, что они не продвинулись дальше и предполагают, что имя Усика сейчас используется в рекламных целях.
На данный момент любые разговоры о бое Усика против Уайлдера остаются спекуляциями, а не подтвержденным боем».
Напомним, украинец ведет переговоры с промоутерской компанией iVisit Boxing – однако отмечал, что соглашение до сих пор не достигнуто.
Компания 16 января провела пресс-конференцию, на которой, по слухам, ожидалось объявление боя Усик – Уайлдер – но было объявлено о партнерстве с YouTube и планах провести турнир в центре Сан-Франциско.