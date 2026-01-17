Авторитетный американский тренер Роберт Гарсия поделился ожиданиями от потенциального поединка Александра Усика (24-0, 15 КО) и Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО). Наставника цитирует vringe.com:

Для Усика есть лучшие вызовы. Да, Уайлдер – это большое имя, но я бы предпочел, чтобы Уайлдер выбрал кого-то другого, чтобы показать, кто он, потому что мы давно его не видели в бою, и мы действительно не видели хорошего Уайлдера. Лучшую его версию мы видели несколько лет назад. Я хотел бы, чтобы он выступил против другого бойца, чтобы увидеть, является ли он вызовом для Усика.

Усик очень хорош. Усик должен сосредоточиться на более серьезных вызовах. Уайлдер против Усика – я считаю, это абсолютный мизматч. Я думаю, что Усик просто слишком хорош, слишком талантлив.