Олег Шумейко

Владелец титулов WBA/WBC/IBF Александр Усик (24-0, 15 KO) следующий бой планирует провести в США.

Украинец вместо боя с Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 KO) нацелился на другого экс-чемпиона мира Энди Руиса (35-2-1, 22 KO), сообщает инсайдер Дэн Рафаэль. Отметим, что в интервью в 2025 году Усик заявлял о возможности сразиться с Руисом после боя с Уайлдером.

Отметим, что последний раз Энди появлялся на ринге в 2024 году, когда бой с Джарреллом Миллером завершился вничью.

Напомним, что Усик может подписать контракт с Дэйной Уайтом.