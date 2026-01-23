Брат Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) Шейн Фьюри в интервью iFL TV поделился мыслями о потенциальном поединке «Цыганского короля» с Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO):

Если он этого хочет, я только за. На мой взгляд, если этот поединок не будет моим следующим боем, то это не из-за меня. Если он этого хочет, то возможность есть, если нет, и он хочет немного разогреться или сделать что-то другое, что он хочет сделать, хорошо. Делай, что тебе нужно.

Я не думаю, что в его возрасте, как долго он в боксерской игре, то, что он ходит с кем-то, кто хочет сбить его с ног после 10 раундов, окажет ему большую услугу, но пусть. Я изменю свою точку зрения и поищу что-то другое.