В Британии рассказали, почему Фьюри никак не может выйти на пенсию
Цыганский король кое-что любит
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира Карл Фрэмптон рассказал, почему Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) постоянно возвращается в бокс после своих заявлений о завершении карьеры.
Цитирует Фрэмптона britishboxingnews.co.uk.
«Я думаю, что нет никаких сомнений в том, что он любит бокс. Он любит драться. Даже когда Фьюри уходит на пенсию, мы видим его тренировки. Он всегда бегает. Он всегда работает с мешком и что-то делает. Я считаю, что для него важно оставаться активным, что-то делать и чем-то занять свой ум.
Почему же Фьюри продолжает возвращаться? Мне кажется, что он просто любит это. Я знаю других таких ребят. Это не про меня. Ближе к концу карьеры я смотрел в сторону пенсии и хотел уйти. Я хотел расслабиться и провести время с семьей, а не вставать рано, чтобы бегать или проводить тяжелые спарринги в зале.
Но я думаю, что Тайсону это просто приносит удовольствие. Кажется, он возвращается уже в пятый раз. У меня есть предчувствие, что Фьюри будет драться до тех пор, пока Британский совет по контролю бокса выдает ему лицензию. Он просто любит это».
